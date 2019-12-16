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Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
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