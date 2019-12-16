Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika Dünya

Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı'nda konuştu.

Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı'nda konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
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