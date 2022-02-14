EMİNE ERDOĞAN: HASTALIĞI EN HAFİF SEYRİYLE GEÇİRİYORUM - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandıklarını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı'nın kısa sürede negatife dönmesiyle karantina süreci sonlanmıştı. Emine Erdoğan ise koronavirüs testi pozitif çıktığı için izolasyona devam etmişti.

"EŞİM BU ZİYARETTE BENİMLE OLAMAYACAK"

Korona sonrasında bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçuş öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soruya, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" diye cevap verdi.

"HASTALIĞI EN HAFİF SEYRİYLE GEÇİRİYORUM"

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.