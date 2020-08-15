EMİNE ERDOĞAN, HİNT SİNEMASININ ÜNLÜ İSMİ AAMİR KHAN'I KABUL ETTİ - Son Dakika

Khan, Hindistan'da, Covid-19 nedeniyle çekimleri yarıda kalan son filmi 'Laal Singh Chattha'nın, kalan bölümlerini Türkiye'de tamamlayacağını belirterek, çekimler başladığında Hanımefendi Emine Erdoğan'ı da film setine davet etti.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 19:31

Kaynak: DHA

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