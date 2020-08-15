Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Lhan'ı kabul etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden Hint Sinemasının dünyaca ünlü aktörü, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, Khan ile Huber Köşkü'nde biraraya gelerek yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.