Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağım - Son Dakika

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken yardım eden Emine Betül Küçükakça (12), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kendisine bilgisayar hediye edileceğini öğrenince mutlu olduğunu söyledi. Doktor olmak isteyen Emine Betül, "Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim. Okuyabildiğim yere kadar okuyacağım. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Çok mutlu oldum" dedi.

Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, bahar döneminde Çimi- Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da kendileriyle birlikte yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları ise çocukları. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah erken saatte babasıyla birlikte küçükbaş hayvanları otlatmaya götürüyor.