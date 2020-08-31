Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağım - Son Dakika

Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağım

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken yardım eden Emine Betül Küçükakça (12), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kendisine bilgisayar hediye edileceğini öğrenince mutlu olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağım, System.String[]

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken yardım eden Emine Betül Küçükakça (12), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kendisine bilgisayar hediye edileceğini öğrenince mutlu olduğunu söyledi. Doktor olmak isteyen Emine Betül, "Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim. Okuyabildiğim yere kadar okuyacağım. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Çok mutlu oldum" dedi.

Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, bahar döneminde Çimi- Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da kendileriyle birlikte yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları ise çocukları. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah erken saatte babasıyla birlikte küçükbaş hayvanları otlatmaya götürüyor.

KİTABI ELİNDEN DÜŞMÜYOREmine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emine Betül Küçükakça, koyun otlatırken kitabını ise elinden düşürmüyor. Bulduğu her fırsatta kitap okuyan Emine Betül, bugün başlayan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ailesiyle birlikte Bucakkışla'daki evlerine geldi. Hikayesini öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü verdiği Emine Betül Küçükakça, bu haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Betül, "Uzaktan eğitim almak için yayladan köyümüze geldik. Televizyon bazen çekiyor bazen çekmiyor. EBA TV'den derslerimi izliyorum ama fazla bir şey anlayamıyorum. Öğretmenlerimle yüz yüze olmadığım için fazla anlayamıyorum" dedi.'DOKTOR OLMAYI PLANLIYORUM'Evde annesine yardım ettiğini, ağabeyiyle hayvanları otlatmaya götürdüklerini anlatan Emine Betül Küçükakça, "Boş zamanım kalırsa kitap okuyorum. Kitap okumanın yanında günlük yazıyorum, roman okuyorum. Doktor olmayı planlıyorum. 4 kardeşiz, 3'ümüz okula gidiyor. Babam elinden geleni yapıyor. 100 civarında hayvanımız var. Tek geçim kaynağımız hayvancılık" diye konuştu.'ÇOK MUTLU OLDUM'Kendisine bilgisayar hediye edeceği sözünü veren Emine Erdoğan'a teşekkür eden Emine Betül Küçükakça, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana yarın bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim. Okuyabildiğim yere kadar okuyacağım. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Çok mutlu oldum" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağım - Son Dakika


Son Dakika

Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Koronavirüs tedavisinde kullanılacak "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Emre Akbaba, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada         
17:10
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar         
16:25
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
16:05
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı         
15:47
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?         
13:40
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor         
13:13
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu         
12:03
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş         
11:15
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor         
09:37
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
Arkadaşlar arasındaki Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
08:49
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 00:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei