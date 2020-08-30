Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü, "Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine"yi sevindirdi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediye edeceğini bildirdiği, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konargöçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, bu haberle mutlu oldu.

Emine Erdoğan, Twitter adresinden Anadolu Ajansının " Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine" başlıklı haberini paylaşmıştı.

Erdoğan, "Toroslar'ın kardeleni sevgili kızım Emine. Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine duygularını paylaşan Küçükakça, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan'a teşekkür eden Emine Betül Küçükakça, şöyle konuştu:

"Toroslar'ın zirvesinde kimsenin bizim sesimizi duymayacağını sanırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, bana bilgisayar hediye edeceğini bildirdi. Bu değerli hediye bana ulaştığında hakkını vereceğim. Derslerimde başarılı olmamı sağlayacağınız için teşekkür ederim. Sizlerin ve bana yardım eden herkesin yüzünü kara çıkartmayacağım. Her yere el uzatıyorsunuz. Rabb'im sizinle olsun. Böyle paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı görmek okuma azmimi daha da artırdı. Bilgisayara çok ihtiyacım vardı. Sizlere minnettarım."

Küçükakça, kitap hediyesiyle kendisine ulaşmak isteyenlere ayrıca teşekkür etti.

"Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine" başlıklı haberde, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konargöçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'nın, doktor olma hayaliyle koyun ve keçilerini güderken ders çalışmayı da ihmal etmediği anlatılıyor.