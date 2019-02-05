Emine Erdoğan'ın Kabulü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Peristera Baziana'yı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Peristera Baziana'yı kabul etti.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
ile birlikte Ankara
'da bulunan Peristera Baziana'yı Devlet Konukevi'nde kabul etti.
Emine Erdoğan ve Peristera Baziana, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Kabulün ardından Emine Erdoğan ve Peristera Baziana, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Çipras ile resmi akşam yemeğine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:37 Kaynak: AA
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