Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabı okuyucuyla buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabı okuyucuyla buluşuyor

31.05.2022 10:16
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabı okuyucuyla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı yarın yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı yarın yapılacak.

Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı ve şef ile uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Dünya Ortak Evimiz" adıyla yayımlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı.

İnsanlığı yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, hikayelerinde deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya dikkati çekti.

Kişisel çevrecilik hikayesini, kitabın "Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin" bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.

İklim Elçisi gençler de tanıtıma katılacak

"Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde, İklim Elçisi gençlerin de katılımıyla yarın yapılacak. Kitap aynı gün Turkuvaz Yayınları'ndan satışa çıkacak.

Kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın kitap için özel oluşturacağı "Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu"na bağışlanacak.

Kitapta hikayesini anlatan isimler

Emine Erdoğan'ın çevre çalışmalarına ilham veren bireysel hikayesini ilk kez kaleme aldığı kitapta yazıları bulunan isimler şunlar:

"BM HABİTAT Başkanı Maimunah Mohd Sharif, UNDP Temsilcisi Claudio Tomasi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpinar, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Çevre Ahlakı kitabı yazarı Huriye Martı, milli sporcu serbest dalgıç Şahika Ercümen, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, tohum girişimcisi Ayten Çöl, doğa koruma bilimcisi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, görsel sanatçı Deniz Sağdıç, gazeteci Güven İslamoğlu, çiftçi Halil Halaç, yazar İbrahim Abdul-Matin, Yuvam Dünya Derneği Kurucu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık,

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, Green Faith Başkanı Nana Firman, girişimci Nardane Kuşçu, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Nazım Tanrıkulu, sanatçı Nil Karaibrahimgil, çevrebilimci Prof. Dr. Nilgün Cılız, gıda atık yönetimi şirketi kurucusu Olcay Silahlı, eğitim tasarımcısı Sümeyye Ceylan, şef Şemsa Denizsel, sürdürülebilir tasarımcı Gönül Paksoy."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan 'Dünya Ortak Evimiz' kitabı okuyucuyla buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabı okuyucuyla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement