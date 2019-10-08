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Emine Erdoğan'ın Sırbistan temasları

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ziyareti kapsamında TİKA'nın restore ettiği Belgrad Kalesi'ndeki Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'ni açarak Damat Ali Paşa Türbesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ın Sırbistan temasları, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ziyareti kapsamında TİKA'nın restore ettiği Belgrad Kalesi'ndeki Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'ni açarak Damat Ali Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan ayrıca Küçük Merdivenler ve Göbeklitepe Sergi açılışını da gerçekleştirdi.


Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında TİKA'nın restore ettiği Belgrad Kalesi'ndeki Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin açılışını yaptı. Damat Ali Paşa Türbesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan ardından da Küçük Merdivenler ve Göbeklitepe Sergi açılışını gerçekleştirdi. - BELGRAD

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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