Emine Erdoğan'ın Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Japonya temaslarında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Japonya temaslarında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret etti.



Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Tokyo'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanının programından bağımsız olarak ziyaretlerine devam eden Emine Erdoğan, bugünkü programı kapsamında önce Tokyo Camisi ardından da Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emine Erdoğan'a eşlik eden Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref ATEŞ, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyareti sırasında yetkililerle sohbet eden Emine Erdoğan, enstitü çalışanları ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - TOKYO

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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