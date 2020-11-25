Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: "O gün en mutlu günümdü" - Son Dakika

Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: "O gün en mutlu günümdü"

25.11.2020 19:01

Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: "O gün en mutlu günümdü" Pandemi başlangıcından beri motosikletini öğrencilerinin eğitimi için kullandı Öğrencilerinin eğitimi için motoruyla seferber olan Nuray Yıldırıcı: "Yaptıklarımın takdir edilmesi beni çok mutlu etti" Cumhurbaşkanı Recep...

Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: "O gün en mutlu günümdü"

Pandemi başlangıcından beri motosikletini öğrencilerinin eğitimi için kullandı

Öğrencilerinin eğitimi için motoruyla seferber olan Nuray Yıldırıcı:

"Yaptıklarımın takdir edilmesi beni çok mutlu etti"

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabında videosunu paylaştığı Sakarya'nın Geyve ilçesinde öğretmen olan Nuray Yıldırıcı, pandemi başlangıcından beri motorunu öğrencilerinin eğitimi için kullandığını belirtti. Erdoğan'ın kendisini davet ettiği günü anlatan öğretmen Nuray Yıldırıcı, "Yaptığım çalışmaların, ülkemizi yöneten en üst makamdan görülmesi benim için çok gurur verici. Yaptıklarımın takdir edilmesi beni çok mutlu etti" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiği öğretmenler arasında olan ve Geyve ilçesine bağlı Nurosmaniye Mahallesinde bulunan Süleyman Gülsüm Odabaş İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, büyük beğeni toplamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın paylaştığı videoda öğretmenin kendi motosikletini uzaktan eğitime destek vermek için EBA destek aracı yapması, aracıyla öğrencilerini ziyaret ederek EBA'yı anlatması ve ödevleriyle ilgilenmesi anlatıldı. Pandemi başlangıcından beri motorunu öğrencilerinin eğitimi için kullanan ilkokul öğretmeni Yıldırıcı, yaşadığı gurur verici anları anlattı. Bir eğitimci olarak öğrencilerin derslerden uzak kalmaması için seferber olan öğretmenlerden biri olduğunu belirten Yıldırıcı, EBA uzaktan eğitim dersleri konusunda internetin çekmediği bölgelere motoruyla giderek öğrencilere olabildiğince destek vermeye çalıştığını söyledi. Yapmış olduğu bu durum karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildiğini belirten Yıldırıcı, Öğretmenler Günü kapsamında davet edildiğini ve bu yaşadığı durumun gurur verici olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından paylaşılan video sonrasında telefonlarının susmadığını belirten Yıldırıcı, olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

Kara kara ne yapacağımı düşünürken gözüme motosikletim ilişti

Motosikletini öğrencilerinin eğitimi için kullanan sınıf öğretmeni Nuray Yıldırıcı, "Pandemi hepimizi derinden sarstı. Veli ve öğrencilerim çaresizdi, telefonla sürekli görüşüyorduk neler yapabiliriz diye. Ne yapacağımı kara kara düşünürken pencereden gözüme motosikletim ilişti. Motosikletim ile ilk önce ödevleri dağıtmaya çıkayım dedim sonra orada velilerimiz ile görüştük, sıkıntılarının tam olarak ne olduğunu öğrendikten sonra EBA uygulamalarına nasıl gireceklerini anlatmaya çalıştım. İnternet sıkıntısı olan öğrencilerim de vardı hatta tablet ve telefon, laptop gibi cihazları olmayanlar da vardı. Onlara evimin bahçesinde sosyal mesafe kuralarına uyup, maskelerimizi de takarak canlı dersimizi yaptık ve onlarda dışarıdan beni dinlediler. Velilerim ve öğrencilerim uygulamanın bizzat kendileri yararlı olduğunu söylediler. Biz öğrencilerimize bu uygulamaları öğretememiştik bu durumu beklemediğimiz için. Onun için tek çare evlerine gitmek olduğuna karar verdim. Motoru da çok pratik olduğu için seçtim" dedi.

En mutlu günümdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildiğini belirten Yıldırıcı, "O süreç nasıl gelişti çok bilgim yok. O videoyu çekmek için gelen ekipte çok net bir şey söylemediler. O videonun oralara ulaşacağından haberdar değildim. Yaptığım çalışmaların, ülkemizi yöneten en üst makamdan görülmesi benim için çok gurur verici. Davete gittiğimde, o mekana girdiğim zaman çok gururlandım ve onur duydum. Yaptıklarımın takdir edilmesi beni çok mutlu etti. 50 yaşını da geçtim en mutlu günümdü diyebilirim. Özellikle Emine Erdoğan'ın gelip bize güler yüzle baktığı an, en mutlu anımdı" diye konuştu.

Hedefimiz, hiçbir öğrencinin derslerden geri kalmamasıydı

Pandemi başlangıcından beri öğrencilerin eğitimi için seferberlikte bulunduklarını belirten okul müdürü Fatih Temren, "Nuray öğretmenimiz, Mart ayında pandemi sürecinin başlamışı ile birlikte öğrencilerimizin evine nasıl ulaşabiliriz, interneti nasıl sağlayabiliriz ve canlı derslere katılımı nasıl daha fazla arttırabilirizin derdine düştü. Bu dertle dertlendiği için kendi aracı ile ev ev, kapı kapı dolaştı. Öğrencilerimiz ve velilerimize ulaştı. Biz okulda ne yapabiliriz diyerekten Nuray hocam ile birlikte bu işi projeyi dökerek daha da genişletmek, veli ve öğrencilerimize daha çok ulaşabilmenin derdine düştük. Kendi motosikleti ile EBA Destek, Mobil Destek Hattı oluşturdu ve öğrenci ile velilerimize ulaşmaya çalıştık. Bu işi genişlettik, yeri geldi kendi araçlarımız ile yeri geldi Nuray hocamızın motosikleti ile velilerimizin evlerine kadar gittik. Şuanda iddia edebilirim ki tüm bunların sayesinde, tüm bunların katkısından dolayı canlı derslere katılımı maksimum düzeye çıkardık. Hedefimiz, hiçbir öğrencinin derslerden geri kalmamasıydı. Son aşamada Cumhurbaşkanımız ve Sayın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öğretmenimizi, bu çalışmamızdan dolayı misafir etmesi ve davet etmesi bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı. Öğretmenlerimiz ve bizlere ayrıca bir motivasyon oldu" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü
Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: O gün en mutlu günümdü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'ın videosunu paylaştığı öğretmen: 'O gün en mutlu günümdü' - Son Dakika


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