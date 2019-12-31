Emine Erdoğan'ın ziyareti Diyarbakır annelerini sevindirdi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyareti, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini sevindirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Emine Erdoğan'ın, beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile gerçekleştirdiği ziyaret, evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdüren aileleri mutlu etti.

"Büyük bir sürpriz oldu"

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine katılan Süheyla Demir, yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'ın kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çok mutlu olduk. Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu yeni yılda. En büyük hediyeyi aldık. İnşallah evlatlarımız da gelir." diyen Demir, Cumhurbaşkanı ile Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Demir, "Allah devletimize zeval vermesin. Kendisi dertlerimizi dinledi. Bu bizim için gurur verici." dedi.

Oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

"Çok sevindik, Emine Hanım geldi, Bakanımız geldi. Bize sürpriz yaptılar, dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinlediler. İnşallah ziyaretleri evlatlarımızın gelmesine vesile olur. Cumhurbaşkanımıza, Emine Hanım'a, Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hepimizi tek tek kucakladı, dertlerimizi dinledi." ifadelerini kullanan Altıntaş, bu ziyaretin kendilerine moral verdiğini kaydetti.

Anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa'ya kavuşma umuduyla oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Emine Erdoğan'ın kendilerini ziyaret etmesinden gurur duyduklarını dile getiren Biçer, "Gelişiyle bizi mutlu etti. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Bize çok büyük bir umut oldu. Gelişi bizi daha güçlendirdi, bize kuvvet verdi. Allah'ın izniyle 120 sene de olsa bu mücadele devam edecek." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemine dahil olduğunu anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın eşi geldi, çok memnun olduk. Duygularımızı paylaştı. Derdimizi dinledi. Çok sevindik." ifadelerini kullandı.