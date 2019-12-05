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Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda farklı partilerden milletvekilleriyle Türk Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'yi yakından tanımalarından memnun oldum ve kendilerini tekrar davet ettim." ifadelerini kullandı.
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