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Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda farklı partilerden milletvekilleriyle Türk Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'yi yakından tanımalarından memnun oldum ve kendilerini tekrar davet ettim." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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