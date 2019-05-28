Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini...
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Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini...

38 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti.

Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini..., System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi. Emine Erdoğan Berham Salih'in eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve bahçesini gezdirdi. Emine Erdoğan ile Serbagh Salih daha sonra birlikte Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:13 Kaynak: DHA
Berham Salih, Emine Erdoğan, Berhem Salih, Güncel
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