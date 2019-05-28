Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini...
38 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:13 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi. Emine Erdoğan Berham Salih'in eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve bahçesini gezdirdi. Emine Erdoğan ile Serbagh Salih daha sonra birlikte Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.
- İstanbul
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı
Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama