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Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
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