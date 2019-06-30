Emine Erdoğan, Japonya'da belediyenin sıfır atık sunumunu dinledi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Japonya
'da Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen dünyanın ilk sıfır atık kasabası olmaya aday Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi. Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu. - OSAKA
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