Son Dakika Haberleri: - Emine Erdoğan, Japonya'da Belediyenin Sıfır Atık Sunumunu Dinledi
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- Emine Erdoğan, Japonya'da Belediyenin Sıfır Atık Sunumunu Dinledi

1 saat önce

- Emine Erdoğan, Japonya'da belediyenin sıfır atık sunumunu dinlediOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.

- Emine Erdoğan, Japonya'da belediyenin sıfır atık sunumunu dinledi
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen dünyanın ilk sıfır atık kasabası olmaya aday Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi. Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu.
- Emine Erdoğan, Japonya'da Belediyenin Sıfır Atık Sunumunu Dinledi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
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