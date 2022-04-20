EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI - Son Dakika
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EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI

20.04.2022 23:37
EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde iftarda ağırladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde iftarda ağırladı.

Emine Erdoğan, çeşitli illerden gelen kadın girişimcilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelerek iftar sofrasında buluştuğu kadınların ilham dolu hikayeleri olduğunu belirtti. Erdoğan, kadın girişimcilerin başarılarının Türk tarihi, medeniyeti ve Anadolu ruhunun ne kadar canlı olduğunu ispat ettiğini ve Anadolu'nun 13'üncü yüzyılındaki Baciyan-i Rum'u teşkil eden kadın kültürünün devamlılığını gösterdiğini belirtti. Anadolu kadınının geçmişten beri girişimci olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan, çığır açan hep Anadolu kadınıydı. Bizim ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız, herkese cesaret veriyor. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yaşadığı türlü zorluklar, açmakta zorlandığı kapılar, kıramadığı cam tavanlar var. Kadınlar, onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor."

EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI
EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI
EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI
EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI

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Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN, KADIN GİRİŞİMCİLERİ İFTARDA AĞIRLADI - Son Dakika
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