Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bugüne kadar kadınlara, aile hayatı ve iş hayatının birbirine engel teşkil ettiği telkin edildi. Yani kadınlar kariyer yapacaksa evini, aile hayatına odaklanacaksa işini bırakması gerektiğine inandırıldılar. Oysa hayatta böyle sentetik ayrımlar yoktur. Kadına yönelik şiddet denen illetten kurtulmanın yolu da, yine aile içinin şiddetten arındırılmasıyla mümkündür" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'na katıldı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen programa AK Parti Milletvekilleri, kadın bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.



"Kadın temsil oranı, ülkemizin siyasi tarihinde en yüksek orana ulaştı"



AK Parti dönemine kadar siyasi pozisyonlarda kadınların temsil oranının yüzde 4, 5 seviyelerinde olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 17.2'ye ulaşan kadın temsil oranının Türkiye'nin siyasi tarihinde erişilen en yüksek oran olduğunu belirtti. AK Parti Kadın Kollarının, 5 milyona yakın üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütü olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu, dünyada emsali olmayan bir başarıdır. Kadınlarımızın varlığı, Partimizin taşıyıcı kolonu niteliğindedir. AK Parti'nin uzun soluklu başarılı siyasi hayatı, kadınlarımızın alın teriyle yoğrulmuştur. Vatan sevdasıyla çıktığımız bu yolda, Yaptığınız tüm işlerin, kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güçlendirilmesinde sayısız katkıları var. Kadınlarımızın seçilmiş ve atanmış pozisyonlardaki istikrarlı artışı da, yine sizlerin titiz çalışmalarının ürünüdür. Bugüne kadar gecesini gündüzüne katarak, gerek AK Parti Kadın Kollarında, gerekse tüm teşkilatımızda görev almış her kademedeki kardeşime şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"Kadının güçlenmesini, ailenin mukavemeti ile ters orantılı görmüyorum"



Kadınların eğitimli, bilinçli ve güçlü olduğu oranda, ailelerin de güçleneceğini ifade eden Erdoğan, "Ben, kadının güçlenmesini, ailenin mukavemeti ile ters orantılı görmüyorum. Aslolan, kadın ve erkeğin, karşılıklı sevgi ve saygı içinde birlikte bir yaşam inşa etmesidir. Birbiri üzerindeki hakkı gözetmesidir. Güçlü aileler, toplumumuzu adeta demirden bir kale gibi koruyacaktır. Ailenin güçlü olduğu toplumlar, yıkıcı tehditlerden kolay kolay etkilenmez. Biz, kadın meselesine, yine kendi medeniyetimizin eczanesinden reçetelerle yaklaşma gayreti içindeyiz. Son derece üzülerek ifade ediyorum ki, bugüne kadar kadınlara, aile hayatı ve iş hayatının birbirine engel teşkil ettiği telkin edildi. Yani kadınlar kariyer yapacaksa evini, aile hayatına odaklanacaksa işini bırakması gerektiğine inandırıldılar. Oysa hayatta böyle sentetik ayrımlar yoktur. Ticaret kervanları yöneten Hz. Hatice'yi, topluma fıkıh konusunda rehberlik eden Hz. Aişe'yi nasıl unuttuk" diye konuştu.



"İnsanın içindeki şiddet eğiliminin terbiye yeri de yine ailedir"



Kadınların hem çalışma hayatında hem aile hayatında etkin bir rol üstlenmesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Biz, medeniyetimizden aldığımız referans ile, bu ikisinin birlikte mümkün olduğunu, kimsenin anneliği feda etmek zorunda olmadığını söylüyoruz. Devletimizin, kadın çalışanlar için doğum izninden süt iznine kadar, kolaylaştırıcı icraatlarının özünde bu düşünce vardır. Bilhassa anneliğin, sadece bir çocuğu değil, bir toplumu da doğurmak olduğuna inanıyoruz. Anne, bir bebeğin hayatta tanıştığı ilk insandır. Annelik öyle büyük bir güçtür ki, bir insan yetiştirirken, aynı zamanda bir toplum inşa edersiniz. Aslolan, eskilerin tabiriyle aile içindeki 'tesanüd'dür, yani omuzdaşlık, dayanışmadır. Anneliği de, aileyi de, kadına dair tüm diğer meseleleri de, bir bütün olarak görmek durumundayız. Kadına yönelik şiddet denen illetten kurtulmanın yolu da, yine aile içinin şiddetten arındırılmasıyla mümkündür. Çünkü insanın içindeki şiddet eğiliminin terbiye yeri de yine ailedir. Aile, çocuğun gittiği ilk okuldur. Bu nedenle aile, hepimiz için duvarları sevgiden, çatısı merhametten, kapısı saygıdan örülü bir sığınak olmalıdır. Kendi bağışıklık sistemimiz olan değerler bütünümüze sarılırsak, işte o zaman ahenkli bir toplum var edebiliriz" diye konuştu.



"Dünya çapında 132 milyon insan yardıma muhtaçken, ulaşılabilen insan sayısı ancak 93 milyondur"



Dünyanın genel durumuna bakıldığında savaşlar, göçler, yoksulluk ve çevre krizi gibi insan hayatını tehdit eden sorunlar görüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, Küresel İnsani Değerlendirme 2019 raporuna göre, dünyada her 70 kişiden 1'inin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu belirterek, "Dünya çapında 132 milyon insan yardıma muhtaçken, ulaşılabilen insan sayısı ancak 93 milyondur. Savaşlar en çok kadın ve çocukları mağdur ediyor. Kırılgan bölgelerde kız çocuklarının yüzde 90'ı eğitim alamaz hale geliyorlar. O nedenle dünya siyasetinin yerelden başlayarak kadınların katılımına çok ihtiyacı olduğu açıktır. Böyle bir dünyanın tesis edilmesi için, kadınların siyasi arenada kendi politikalarını üretebilir hale gelmeleri çok önemli. Kadınlar olarak yeni bir siyasi kültürü oluştururken istişare, yardımlaşma, özveri ve empati gibi değerleri temel değerler haline getirmenin yollarını mutlaka aramalıyız. Yerel yönetimler, halkla dirsek temasında olan, sorunları ilk ağızdan dinleyen, olayları bizzat müşahede eden mercilerdir. O nedenle yerel yönetimlerdeki kadın varlığının son derece önemli olduğuna inanıyorum. Eğitimden sağlığa, çevre konularından kadın ve çocuk meselelerine kadar her alanda hızlı çözümler alınmasında, yerel yönetimlerimiz lokomotif konumundadır" dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından Emine Erdoğan'a atık metallerden yapılan bir sandık hediye edildi. - ANKARA