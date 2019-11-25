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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: 'Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur' - Son Dakika

Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur"

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)

Emine Erdoğan: Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur

Emine Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:33 Kaynak: AA
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Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
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