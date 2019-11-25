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Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur"
6 saat önce
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine...
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:33 Kaynak: AA
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)
Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi