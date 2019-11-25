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Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (2)

Emine Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:07 Kaynak: AA
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