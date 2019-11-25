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Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...
6 saat önce
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik...
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:07 Kaynak: AA
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (2)
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