Emine erdoğan "kalyon kültür"ün açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine erdoğan 'kalyon kültür'ün açılışına katıldı - Son Dakika

Emine erdoğan "kalyon kültür"ün açılışına katıldı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kalyon Holding'in kültürel üretimi desteklemek amacıyla kurduğu, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür açıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kalyon Holding'in kültürel üretimi desteklemek amacıyla kurduğu, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür açıldı.

Kalyon Kültür, Şişli Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta hizmet vermeye başladı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Kültür Kurucusu Sena Kalyoncu, iş, sanat ve basın camiasından isimler katıldı. Açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Emine Erdoğan, Kalyon Kültür'ün Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Tarihi konağın tanıtım videosunun izlettirildiği etkinlikte, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Emine Erdoğan'a "Çingene Kızı" mozaiğinin minyatürünü hediye etti.

Emine erdoğan kalyon kültür ün açılışına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, mehmet ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim
Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:10:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emine erdoğan "kalyon kültür"ün açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]