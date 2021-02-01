Emine Erdoğan "karbon ayak izinin azaltılmasına" dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan "karbon ayak izinin azaltılmasına" dikkati çekti Açıklaması

01.02.2021 21:19
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "Karbon ayak izimiz, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönülmez zararlar veriyor. Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." paylaşımında bulundu.

Erdoğan mesajında, karbon ayak izine ilişkin bilgilerin yer aldığı videoya da yer verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan 'karbon ayak izinin azaltılmasına' dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika


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