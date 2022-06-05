Geziciler için 'Bunlar çürük, bunlar sürtük' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kızılcahamam, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı - Son Dakika

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