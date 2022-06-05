Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam'da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.
Kaynak: İHA
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