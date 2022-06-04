Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

04.06.2022 17:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da ziyaret ettiği Halk Eğitim Merkezinde, Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da ziyaret ettiği Halk Eğitim Merkezinde, Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılışını yaptı.

Kızılcahamam ilçesindeki Halk Eğitim Merkezini ziyaretinde ilk olarak kursiyerlerin yaptığı el işi ürünlerin sergilendiği stantları gezen Emine Erdoğan, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar'dan bilgi aldı.

Daha sonra merkezdeki Ankara Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılışını yapan Emine Erdoğan, burada Ankara keçisinin tiftiğinden elde edilen sof kumaşının dokunduğu tezgahın başına geçti.

Ziyarette Emine Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam ve Arife Polat Düzgün de eşlik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek Ankara Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılış kurdelesini kestik. Ankara keçisinin tiftiğinden elde edilen sof kumaşı, özel olduğu kadar maharet de istiyor. Kumaşın her dokusu tarihe bir bakış. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

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