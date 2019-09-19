Emine Erdoğan KTO Standında

Kayseri Ticaret Odası (KTO), 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde açtığı stantta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ağırladı.



KTO, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Türkiye'de coğrafi işaretler konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen '2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak, tescil alan coğrafi işaretli 11 ürün ile Kayseri'yi temsil ediyor.



ATO Congresium'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin yer aldığı zirvenin açılış törenine, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.



Zirve kapsamında, Emine Erdoğan, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, ATO Başkanı Gürsel Baran ve diğer protokol üyeleri, Kayseri Sucuğu, Kayseri Pstırması, Kayseri Mantısı, İncesu karaevrek üzümü, Yahyalı el halısı, Bünyan el halısı, Bünyan gilaburusu, Tomarza kabak çekirdeği, Develi cıvıklısı, Yeşilhisar soğanlı bebeği, Yamula Patlıcanının tanıtıldığı Kayseri Ticaret Odası standını ziyaret etti.



KTO standını ziyaret esnasında, Kayseri mantısı başta olmak üzere Kayseri'nin tescilli lezzetlerinin tadına bakan Erdoğan, Kayserililerin bu konuda ehil olduğunu vurguladı.



Coğrafi İşaretler Zirvesi'ni değerlendiren Başkan Gülsoy, "Dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarı gelişerek artmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş ülkelerdeki tahmini pazar büyüklüğü 200 milyar doları aşmış durumda. Bugün 600'ün üzerinde tescilli Coğrafi İşaret, Fransa ekonomisine yıllık 18 milyar Euro kazandırıyor. 500'ün üzerinde Coğrafi İşaret taşıyan ürün İtalya ekonomisine 12 milyar Euronun üzerinde gelir getiriyor. Coğrafi işaret alabilecek 2.500 ürün potansiyeli ile Türkiye, dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabilir" diye konuştu.



Başkan Gülsoy, Emine Erdoğan'ı KTO standında ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek; "Ülkemizin büyüyen uluslararası ticaretten yararlanması ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşması amacıyla Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde Kayseri Ticaret Odası olarak, Kayseri'yi temsilen 11 tescilli ürünümüzle yerimizi aldık. Kayseri Sucuğu, Kayseri Pastırması ve Kayseri Mantısı olmak üzere 3'ü Odamız tarafından tescil edilen ürünleri zirve boyunca misafirlerimize ikram ederek tanıtacağız. Zirvenin ilk günün de Cumhurbaşkanımızın Eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ı standımızda ağırlayarak yöresel ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Özellikle mantımızı ve pastırmamızı tadan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Kayseri mutfağına tam not verdi. Kendilerini burada ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduk. 19-21 Eylül tarihlerinde "Anadolu'dan Dünyaya" temasıyla gerçekleşecek ve coğrafi işaretlemenin her yönüyle ele alındığı konferansların düzenleneceği; ayrıca 'Konferans Programı', 'Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı', 'Eğitim Programları', 'İkili İş Görüşmeleri' ve 'Saha Etkinlikleri' de yer alacağı zirvenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ