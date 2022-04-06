Emine Erdoğan, KYK yurdunda kız öğrencilerle birlikte orucunu açtı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'na sürpriz iftar ziyareti yaptı.

İftardan önce yurda gelen Emine Erdoğan, bahçede bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra yurt yemekhanesine geçen Emine Erdoğan, öğrencilerin şaşkın bakışları altında tabildot kuyruğuna girdi. Uzun yemek kuyruğunu beklerken öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Emine Erdoğan, burada öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan'ın, yoğun ilgi nedeniyle yemek kuyruğunu kaçırmamak için önündeki öğrenciyle şakalaşması da öğrenciler arasında gülüşmelere neden oldu.

İftarda kız öğrencilerle keyifli sohbet

Emine Erdoğan, yemekleri aldıktan sonra öğrencilerle aynı masaya geçerek orucunu açtı. Yemek boyunca öğrencilerle keyifli sohbet eden Emine Erdoğan, masadaki öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Emine Erdoğan, öğrencilerin eğitimleri, dersleri, yurt şartları ve gelecek hayalleri hakkında sohbet etti.

İftar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Emine Erdoğan'a ziyaret anısına tablo takdim etti.

Emine Erdoğan da öğrencilere Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülebilir bez çantalar içerisinde termos ve ajanda hediye etti.

Emine Erdoğan, yurttan ayrılmadan önce öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün orucumuzu Ankara Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimizle birlikte açtık. Muhabbetlerine doyamadığım her bir kızımız, hayallerine giden yolda emek ve başarı ile emin adımlarla yürüyor. Gözlerindeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor."

"Karşımızda görünce inanamadık, çok şaşırdık"

Emine Erdoğan ile aynı masada yemek yiyen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Yasemin Durmuşoğlu, Emine Erdoğan ile karşılaşınca şaşırdıklarını söyledi.

Emine Erdoğan'ın kendilerine yurt şartlarını sorduğunu belirten Durmuşoğlu, "Bizimle ilgilendiği için de çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum, konuşunca bile insan mutlu oluyor zaten." dedi.

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Cansel Kaya, Emine Erdoğan'ın ziyaretini heyecanla karşıladıklarını ifade ederek, "Son anda geldi, karşımızda görünce inanamadık, çok şaşırdık." diye konuştu.

Kaya, Emine Erdoğan'ın da kendilerine "Gezip, görün, çok okuyun, çalışın" tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Emine Erdoğan ile aynı masada iftar yapmalarına ilişkin duygularını dile getiren Kaya, "Başta çok gerildim, nasıl davranacağımı bilemedim ama kendisi masaya oturduğu anda sıcaklığı bize verdi." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a hediyelerinden dolayı teşekkür eden Kaya, kendilerine bir anı kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme ve Metalürji Mühendisliği öğrencisi Nursena Keçiyokuşu ise Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, "Çok güzel bir sohbetti, çok teşekkür ederim." dedi.

Keçiyokuşu, Emine Erdoğan'ın da kendilerine buradaki günlerini çok özleyeceklerini söyleyerek, değerini bilmelerini istediğini aktardı.