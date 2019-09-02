Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, lavanta yetiştirme merkezini ziyaret etti
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Emine Erdoğan, lavanta yetiştirme merkezini ziyaret etti

9 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü bölgesi için "Cennet gibi bir yer, sadece resimlerden anlaşılmıyor.

Emine Erdoğan, lavanta yetiştirme merkezini ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü bölgesi için "Cennet gibi bir yer, sadece resimlerden anlaşılmıyor. Buraya gelip, o esintiyi, havanın güzelliğini, manzaranın güzelliğini yaşamak lazım." dedi.

Erdoğan, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne yaptığı ziyaret kapsamında Beyaz Adalar girişinde köy kadınlarının kurduğu pazarı gezdi. Kadınlarla sohbet eden Erdoğan, alışveriş de yaptı.

Yeşilova Halk Plajı'na giden Erdoğan, plajda kötü görünümdeki alanları gezdi ve buradaki düzenlemeler hakkında da bilgi aldı.

Daha sonra Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, merkez kurucusu Öztürk Sarıca'dan merkez, lavanta ve aromatik bitkiler ile bölgede geliştirilen susuz tarıma ilişkin bilgiler aldı.

Merkezde üretilen doğal ürünler reyonunu gezen Erdoğan, burada kendisine ikram edilen lavanta çayını içti.

Avcılar tarafından vurularak yaralanan ve tedavisi için merkeze getirilen 6 leylek hakkında da bilgilendirilen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer katılımcılarla tedavisi tamamlanan bu leylekleri doğaya saldı.

Emine Erdoğan, gazetecilerin izlenimlerini sorması üzerine ise bölgenin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "İyi ki gelmişim." ifadesini kullandı.

Burdur'daki güzelliklerin görülmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, Salda Gölü'ne ilişkin, "Cennet gibi bir yer, sadece resimlerden anlaşılmıyor. Buraya gelip, o esintiyi, havanın güzelliğini, manzaranın güzelliğini yaşamak lazım. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kentten ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, SALDA GÖLÜ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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