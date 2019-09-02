Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan, Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü bölgesi için "Cennet gibi bir yer, sadece resimlerden anlaşılmıyor.

Emine Erdoğan, Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü bölgesi için "Cennet gibi bir yer, sadece resimlerden anlaşılmıyor. Buraya gelip, o esintiyi, havanın güzelliğini, manzaranın güzelliğini yaşamak lazım." dedi.

Erdoğan, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne yaptığı ziyaret kapsamında Beyaz Adalar girişinde köy kadınlarının kurduğu pazarı gezdi. Kadınlarla sohbet eden Erdoğan, alışveriş de yaptı.

Yeşilova Halk Plajı'na giden Erdoğan, plajda kötü görünümdeki alanları gezdi ve buradaki düzenlemeler hakkında da bilgi aldı.

Daha sonra Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, merkez kurucusu Öztürk Sarıca'dan merkez, lavanta ve aromatik bitkiler ile bölgede geliştirilen susuz tarıma ilişkin bilgiler aldı.

Merkezde üretilen doğal ürünler reyonunu gezen Erdoğan, burada kendisine ikram edilen lavanta çayını içti.

Avcılar tarafından vurularak yaralanan ve tedavisi için merkeze getirilen 6 leylek hakkında da bilgilendirilen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer katılımcılarla tedavisi tamamlanan bu leylekleri doğaya saldı.

Emine Erdoğan, gazetecilerin izlenimlerini sorması üzerine ise bölgenin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "İyi ki gelmişim." ifadesini kullandı.

Burdur'daki güzelliklerin görülmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, Salda Gölü'ne ilişkin, "Cennet gibi bir yer, sadece resimlerden anlaşılmıyor. Buraya gelip, o esintiyi, havanın güzelliğini, manzaranın güzelliğini yaşamak lazım. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kentten ayrıldı.

Emine Erdoğan, SALDA GÖLÜ, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Salda Gölü'nde: Görünce mutmain oldum
AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:19:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]