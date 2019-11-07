Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı
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Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.


Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. - BUDAPEŞTE

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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