Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı

Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı
Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:53:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]