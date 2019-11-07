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Emine Erdoğan, Macaristan'da anaokulu açtı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Emine Erdoğan, Macaristan'da anaokulu açtı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Macaristan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Budapeşte'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Kispet Gökkuşağı Anaokulu'nu ziyaret etti.

Okulun açılış törenine katılan Emine Erdoğan, sınıfları gezerek TİKA'nın yaptığı tadilat ve teknik ekipman destekleriyle ilgili bilgi aldı. Anaokulu öğrencilerinin Türkçe ve Macarca şarkılarını dinleyen Emine Erdoğan, sohbet ettiği ve çeşitli hediyeler verdiği çocukların oyunlarına katıldı.

Emine Erdoğan ayrıca TİKA tarafından anaokuluna, üst ve alt solunum yollarındaki hastalıklara karşı doğal terapi yöntemiyle çözüm üretmek amacıyla kurulan "Tuz Odası" hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde, Kispest Belediye Başkanı Peter Gajda, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Anaokulu Müdürü Agnes Kaszper ve TİKA Budapeşte Koordinatörü Seda Dağlı da eşlik etti.

Yeşil Anaokulu unvanına sahip

Kispest Gökkuşağı Anaokulu, çevreye duyarlı sıfır atık yönetimi uygulayan eğitim kurumlarına verilen "Yeşil Anaokulu" unvanına sahip. Ayrıca 77 öğrencinin, pedagoglar eşliğinde eğitim aldığı okulda Türkçe eğitimi de veriliyor.

Emine Erdoğan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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