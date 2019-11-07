Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:33 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Emine Erdoğan'ın çocuklardan çiçek alması
-Anaokulunun açılışı
-Ziyaretten detaylar
-Çocukların oyunundan görüntüler
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