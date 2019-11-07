Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı

Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Emine Erdoğan'ın çocuklardan çiçek alması

-Anaokulunun açılışı

-Ziyaretten detaylar

-Çocukların oyunundan görüntüler


Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:33 Kaynak: DHA
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