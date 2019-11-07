Son Dakika Haberleri: Emine erdoğan, macaristan kispest gokkuşağı anaokulu açılışına katıldı
Son Dakika Güncel Emine erdoğan, macaristan kispest gokkuşağı anaokulu açılışına katıldı

Emine erdoğan, macaristan kispest gokkuşağı anaokulu açılışına katıldı

7 saat önce

Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldıMacaristan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı

Macaristan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Emine erdoğan, macaristan kispest gokkuşağı anaokulu açılışına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Macaristan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
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