Emine erdoğan, macaristan kispest gokkuşağı anaokulu açılışına katıldı
7 saat önce
Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldıMacaristan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi