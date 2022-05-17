Emine Erdoğan: Maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bağımlılıkların bireysel ve toplumsal hayatı tehdit ettiğini belirterek, "Geleneksel değerlerden ve geleneksel kurumlardan bir kopuş söz konusu. Yakın ilişkilerimiz zayıflıyor, maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, Ankara'da 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu'na katıldı. İnsanların bilinçlerinin berraklığını çeşitli sebeplerle kaybettiği, bağımlılık çeşitlerinin gittikçe arttığı bir dünyada yaşandığını söyleyen Emine Erdoğan, "Bağımlılıklar, tüm alt başlıklarıyla, dünyanın müşterek sorunlarından biri. İnsanın bireysel sağlığından başlayarak, toplumsal sağlığı tehdit ediyor. Bu durumun sonuçlarını, sönen hayatlar, dağılan aileler ve azalan toplumsal huzur olarak görüyoruz. En basit haliyle bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne, madde ya da bir davranışı üzerindeki kontrolünü ve iradesini yitirmesidir. Bağımlılığa dönüşen şeylerin eksikliği, büyük bir yoksunluk duygusuna dönüşür" ifadelerini kullandı.

'700 MİLYON ÇOCUK SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR'"Birçok bağımlılığın, suça giden kestirme bir yol olduğunu biliyoruz" diyen Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bağımlı bireyler yaşamsal işlevlerini kaybederken tedavi süreci, iş gücü kaybına neden oluyor. Ayrıca; sağlık, sosyal güvenlik, adalet ve ceza sistemleri üzerinde ekonomik yük kadar iş yükü de oluşturuyor. Kısacası bireyden başlayarak topluma ve kamuya büyüyerek yayılan bir sorunlar yumağı haline geliyor. Bildiğiniz gibi bağımlılıkların birçok çeşidi var. Mesela dünyada 1 milyarın üzerinde sigara bağımlısı insan olduğu biliniyor. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insan, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu hastalıkların hepsi önlenebilir hastalık kategorisinde. Sigara kullanımı o kadar yaygın halde ki dünyada 700 milyon çocuk, sigara dumanına maruz kalıyor. Sigara kullandığı için değil, dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybeden çok fazla insan var. İşin kötüsü, bu bağımlılık türü toplum tarafından kabul görüyor. Öyle ki 'Sigara molası' diye bir olguyu, kültüre yerleştiren anlayış geliştirmiş durumdayız."'SORUNLARLA MÜCADELE SORUNUN KÖKÜNE İNMEYİ GEREKTİRİR'Emine Erdoğan, bağımlılıkların çeşidinin arttığı gibi şeklinin de değiştiğine vurgu yaparak, "Değişen dünya beraberinde yeni bağımlılıklar üretiyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bizatihi kendisi artık bir bağımlılık oldu. Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, sosyal medya, dijital oyun, çevrim içi alışveriş , çevrim içi kumar gibi birçok yeni bağımlılığı hayatımıza soktu. Dünya Sağlık Örgütü , 2018'de dijital oyun bağımlılığını ruhsal sağlık problemi kategorisine aldı ve oyun rahatsızlığı olarak isimlendirdi. Takdir edersiniz ki sorunlarla mücadele, sorunun köküne inmeyi gerektirir. Bireysel ve toplumsal hayatımızı tehdit eder hale gelen ve sürekli çeşitlenen bu bağımlılıkların kaynağını el birliğiyle bulmalıyız. Modern çağın insanları, özgürlükleri en üst düzeyde talep ediyor. Bireyselleşme öne çıkıyor. Ancak özgürleştiklerini sanırken, ellerine ayaklarına kendi rızalarıyla geçirdikleri görünmez kelepçe ve prangalardan habersizler. Geleneksel değerlerden ve geleneksel kurumlardan bir kopuş söz konusu. Yakın ilişkilerimiz zayıflıyor, maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz. Ne yazık ki köle olan taraf insan oluyor. Oysa gerçek özgürlük, her türlü prangadan azade olmaktır" dedi.'YEŞİLAY TAKDİRE ŞAYAN İŞLER YAPTI'

Bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay'ın takdire ve alkışa şayan işler yaptığını söyleyen Erdoğan, "İnsan onurunu gözeten, insanın saygınlığını esas alan yaklaşımıyla, hayat yolunda ayağı tökezleyen kardeşlerimizin, çocuklarımızın elinden tutuyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde çalışan klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkileri uzmanlarından oluşan 503 kişilik sağlam bir ekip var. Danışanlara ücretsiz ve yüz yüze hizmet sunuyorlar. Salgın döneminde yürüttükleri özel çalışmalar için de bilhassa tebrik ediyorum. 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kovid-19 Psikolojik Destek Hattı'nı kurarak, salgın döneminde yoğun kaygı ve psikolojik rahatsızlık belirtisi gösterenlere derman oldular. İlaveten, bu süreçte tütün bağımlılığına karşı özel çalışmalar yürüttüler" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Emine Erdoğan'ın konuşması

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Haber: Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,