Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ni kutladı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek - Son Dakika

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ni kutladı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi\'ni kutladı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek
Son Güncelleme: 26.08.2023 12:26

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Malazgirt Zaferi'ni kutladı. Erdoğan, ''Şanlı ecdadımızdan miras kalan #MalazgirtZaferi'nin birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, zaferin yıl dönümünde kahramanların ruhunu rahmetle yad ettiğini belirtti.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Emine Erdoğan paylaşımının tamamında, "Tarihin kaderi, 952 yıl önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla değişti. Şanlı ecdadımızdan miras kalan #MalazgirtZaferi'nin birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek. Zaferin yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Sosyal Medya

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Son Dakika Sosyal Medya Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ni kutladı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'ni kutladı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek - Son Dakika
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