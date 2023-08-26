Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi\'ni kutladı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, zaferin yıl dönümünde kahramanların ruhunu rahmetle yad ettiğini belirtti.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Emine Erdoğan paylaşımının tamamında, "Tarihin kaderi, 952 yıl önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla değişti. Şanlı ecdadımızdan miras kalan #MalazgirtZaferi'nin birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek. Zaferin yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.