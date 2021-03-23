Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3) - Son Dakika

Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)

23.03.2021 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gelin geleceğe şimdiden yatırım yapalım. Gelecekle aramızdaki zamansal mesafeyi kapatacak icatlar çıkaralım. Tabii bu noktada kadınlara bol bol müracaat edelim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gelin geleceğe şimdiden yatırım yapalım. Gelecekle aramızdaki zamansal mesafeyi kapatacak icatlar çıkaralım. Tabii bu noktada kadınlara bol bol müracaat edelim. Çevre konularında kadınların öngörülerinin bir yol haritası olabileceğine inanıyorum." dedi.

Emine Erdoğan; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa'nın Akhisar ilçesindeki TYH Uluslararası Tekstil AŞ'ye ait doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Burada konuşan Erdoğan, doğa dostu tesiste kadın çalışan oranının yüzde 78 olmasının çok sevindirici olduğunu ifade etti.

Kurumun güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretebildiğini, karbon ayak izini azaltmak için etkin bir atık yönetim sistemi kullandığını aktaran Erdoğan, tesiste ayrıca yağmur suyu biriktiren ve gri su dönüşümü sağlayan bir altyapının da bulunduğunu kaydetti.

Tekstil endüstrisinin çevre konusundaki karnesinin pek iyi olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyadaki karbon emisyonunun yüzde 10'u tekstil endüstrisine ait. Bu rakam, uluslararası uçuşların ürettiğinden daha fazla. Ayrıca, su kaynaklarının kullanımında da en büyük ikinci tüketici konumunda. Bir örnek vermek gerekirse 1 kot pantolonun üretilmesi için 10,8 litre, 1 pamuklu tişört üretilmesi için 2,7 litre su harcanıyor. Çamaşırların her yıkanışında yıllık 500 bin ton mikro fiber yeryüzü sularına karışıyor. Bu, 50 milyar plastik şişe demek. 2017'de yayınlanan bir rapora göre okyanuslardaki mikro plastiklerin yüzde 35'i, sentetik tekstil ürünlerinden kaynaklanıyor. ve bildiğiniz gibi, bu mikro plastikler doğada kaybolmuyor. Maalesef her yıl üretilen tekstil ürünlerinin yüzde 85'i çöpe gidiyor. İstatistiklere göre her 1 saniyede 1 kamyon dolusu kıyafet ya yakılıyor ya da çöp sahalarına atılıyor."

Tekstil atıklarının nasıl geri dönüştürülebileceği ile ilgili kafa yormak gerektiğini dile getiren Erdoğan, malzemeler arasındaki geçişi sağlayacak yöntemleri de bulmanın da önemini ifade etti.

Çöplüklerin aslında "erken ölmüş malzemeler mezarlığı" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"O nedenle atıkla, çöple ilgili tanımlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Atıktan yepyeni materyaller çıkarabiliriz. Bilhassa, tekstil endüstrisinin, yenilikçi zihinlere yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilim insanları, gelecekte çöp sahalarının, değerli bir ham madde kaynağı olacağını söylüyor. Gelin geleceğe şimdiden yatırım yapalım. Gelecekle aramızdaki zamansal mesafeyi kapatacak icatlar çıkaralım. Tabii bu noktada kadınlara bol bol müracaat edelim. Çevre konularında kadınların öngörülerinin bir yol haritası olabileceğine inanıyorum. Bu çatı altında, kadın gücünün ve çevre hassasiyetinin bir araya gelmiş olmasını umut verici buluyorum. Sanayimizin geleceği açısından, bu konulara eğilmemiz bir mecburiyet. Avrupa Birliği, ilk karbon nötr kıta olma hedefini açıkladı. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması geliştirdi. Sınırlarından içeri girecek ürünlere, yeşil olma şartını uygulayacağını ilan ediyor."

Sıfır atık projesi ile amacın sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretim yapabilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu noktada 2017 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydettik. 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçtik. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil üretim alanlarına dönüşmesine yönelik çalışmalar yaptık. Bu süreçte daha alacak çok yolumuz var. Ancak TYH Tekstil gibi kurumlarımız arttıkça umudumuz da artıyor. Sayılarının çoğalmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından fabrikada üretilen iplikleri inceleyen fabrika yöneticilerinden üretim süreci hakkında bilgi alan Erdoğan, çalışanlarla selamlaştı.

Bu sırada bir işçinin masasına oturan Erdoğan, makine hakkında bilgi alıp dikiş dikti.

Erdoğan, daha sonra kadın işçilerle fotoğraf çektirdi, özçekim yaptı.

Ziyarette ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emine Erdoğan'a 1873 yılında üretilmiş antika dikiş makinesi hediye etti.

Ziyaret programına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve kent protokolü de katıldı.

Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)
Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3)

Mustafa Varank, Emine Erdoğan, Yatırım, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emine Erdoğan, doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti (3) - Son Dakika Ekonomi


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