Emine Erdoğan'dan 'Marmara Denizi' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ni yeniden temiz ve masmavi görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, müsilajın kısa sürede temizlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Emine Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak, "Denizlerimizi koruma altına aldığımız Sıfır Atık Mavi Projemiz başta olmak üzere tüm çevre projelerimize verdiğiniz destekler dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Denizlerimizi en güzel haliyle geleceğe taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.