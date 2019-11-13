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Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında liderler eşleri ile birlikte Oval Ofis'te bir araya geldi. Oval Ofis'teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump başbaşa görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)
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