Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı

29.06.2022 17:48
Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin eşleri için düzenlenen kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin eşleri için düzenlenen kültürel programa katıldı.

Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yer alan liderlerin eşleriyle Madrid'de bir araya geldi.

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez ve diğer lider eşleriyle San Ildefonso Kraliyet Sarayı'nda Kraliçe Letizia tarafından ağırlandı. Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia'nın "Av Tanrıçası Diana'nın Hamamı Çeşmesi" önünde çektirdiği aile fotoğrafında yer aldı.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, daha sonra Ildefonso Kraliyet Sarayı'nda bulunan Kraliyet Halı Fabrikası'nda üretilmiş duvar halılarının bulunduğu bölümü gezdi.

Ardından Kraliyet Cam Fabrikası'na geçen lider eşlerine fabrikanın geçmişi ve kraliyetle olan ilişkisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Heyete antik çağlardan itibaren cam yapım sürecinde kullanılan teknik araçlar tanıtıldı ve bu araçların bugün nasıl değerlendirildiği anlatıldı. Kraliyet ailesi için üretilen cam avize aşağı çekildi ve davetliler avizeyi yakından inceledi. Emine Erdoğan, katılımcılarla fabrikadaki fırın atölyesi ile fabrika tarafından farklı ülkeler için hazırlanmış cam örneklerini içeren sergiyi gezdi.

Buradan Reina Sofia Ulusal Sanat Müzesi'ne geçen Erdoğan ve diğer lider eşleri, Kraliçe Letizia eşliğinde müzeyi gezdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı - Son Dakika

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