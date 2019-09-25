Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi
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Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Erdoğan'a, New York'ta eşlik eden eşi Emine Erdoğan da ikili görüşmeler ve çeşitli programlara katılıyor. Emine Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında New York'ta Fashion Design defilesini izledi.
(İHA)
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