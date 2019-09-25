Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi
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Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi

1 saat önce

Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi.

Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi, System.String[]

Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Erdoğan'a, New York'ta eşlik eden eşi Emine Erdoğan da ikili görüşmeler ve çeşitli programlara katılıyor. Emine Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında New York'ta Fashion Design defilesini izledi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
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Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti
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