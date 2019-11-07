Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum"
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: 'Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum'

Emine Erdoğan: "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aksaray'da otistik çocukların maruz kaldığı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aksaray'da otistik çocukların maruz kaldığı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Aksaray'da, özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin öğrencileri yuhaladığı iddiasına ilişkin Twitter hesabıdan "#otizm" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir! Farklılıklarımız zenginliğimizdir."

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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