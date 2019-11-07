Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Otizmli evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum"
Son Dakika Politika Emine Erdoğan: 'Otizmli evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum'

Emine Erdoğan: "Otizmli evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz?

Emine Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir" dedi.


Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunda 42 özel eğitim öğrencisinin diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp okula istenmediği iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:01:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Otizmli evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]