Emine erdoğan, pakistan'da maarif okulu'nu ziyaret etti-1 - Son Dakika
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Emine erdoğan, pakistan'da maarif okulu'nu ziyaret etti-1

6 saat önce

Emine Erdoğan, Pakistan'da Maarif Okulu'nu ziyaret ettiPakistan (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, dün İslamabad'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Pakistan'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Pakistan (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, dün İslamabad'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, ziyarette yaptığı konuşmada, Pakistan ve Türkiye'nin tarih boyunca büyük fedakarlıklara imza attığını hatırlatarak iki milletin ortak kültür ve maneviyatın havzasından beslendiğini söyledi.

Dünyanın birçok yerinde gençlere eğitim veren maarif okullarının, insanlığın ortak mirası olan Anadolu irfanını kendine katmış, evrensel insanlar yetiştirmeyi amaçladığını belirten Emine Erdoğan, 'Türkiye, son yıllarda artan üniversite sayısı ve sağladığı kaliteli eğitim ile en çok yabancı öğrenci ağırlayan ülkelerden biri haline geldi. 2023 hedeflerimizden biri, 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Elbette Pakistanlı evlatlarımız için Türkiye yabancı bir ülke değil, ikinci bir vatandır. O nedenle, ben sizleri yükseköğreniminiz için Türkiye'ye davet ediyorum' dedi.

Emine Erdoğan, Pakistan'da eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı yetkililerine de teşekkürlerini iletti.

Pakistan halk oyunları gösterisinin de yapıldığı ziyarette Emine Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan da eşlik etti.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından; Pakistan'ın başkenti İslamabad dahil beş ayrı bölgesindeki 10 şehirde, 27 kampüs ve 38 okul binasında, 12 bin 500 öğrenciye eğitim veriliyor.

Emine erdoğan, pakistan'da maarif okulu'nu ziyaret etti-1

Emine Erdoğan, Pakistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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