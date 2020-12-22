Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı - Son Dakika

Emine Erdoğan, paramediklerin günlerini kutladı
22.12.2020 17:54
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerin günlerini kutladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerin günlerini kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramedikler ile bir araya gelerek günlerini kutladı. Ziyaretten çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Erdoğan, "Paramedikler Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibindeki paramediklerimiz ile buluştuk. Onların nezdinde, gece gündüz olağanüstü bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 22 Aralık Paramedikler Günü kutlu olsun" dedi.
Son Dakika Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et