Emine Erdoğan, Peristera Baziana'yı Kabul Etti
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi bir ziyaret dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye'de bulunan eşi Peristera Baziana'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, resmi bir ziyaret dolayısıyla Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
ile Türkiye
'de bulunan eşi Peristera Baziana'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye'de bulunan eşi Peristera Baziana'yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde kabul etti. Emine Erdoğan ve Peristera Baziana çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından Emine Erdoğan ve Peristera Baziana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Aleksis Çipras ile birlikte akşam yemeğine katıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:05 Kaynak: İHA
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