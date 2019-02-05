Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Peristera Baziana'yı Kabul Etti

Emine Erdoğan, Peristera Baziana'yı Kabul Etti

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi bir ziyaret dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye'de bulunan eşi Peristera Baziana'yı kabul etti.

Emine Erdoğan, Peristera Baziana'yı Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi bir ziyaret dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye'de bulunan eşi Peristera Baziana'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye'de bulunan eşi Peristera Baziana'yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde kabul etti. Emine Erdoğan ve Peristera Baziana çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından Emine Erdoğan ve Peristera Baziana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Aleksis Çipras ile birlikte akşam yemeğine katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:05 Kaynak: İHA

Yunanistan, Alexis Tsipras, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
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