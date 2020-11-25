Emine Erdoğan, Sakaryalı fedakar öğretmenin videosunu sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir mahallede öğretmenlik yapan Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük beğeni toplayan video da Nuray Yıldırıcı'nın, uzaktan eğitime destek vermek için motosikletini EBA destek aracı yapması, aracıyla öğrencilerini ziyaret ederek EBA'yı anlatması ve ödevleriyle ilgilenmesi anlatıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiği öğretmenler arasında olan ve Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye Mahallesin öğretmenlik yapan Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın paylaştığı videoda öğretmenin kendi motosikletini uzaktan eğitime destek vermek için EBA destek aracı yapması, aracıyla öğrencilerini ziyaret ederek EBA'yı anlatması ve ödevleriyle ilgilenmesi anlatıldı.

Emine Erdoğan paylaştığı videonun açıklama kısmında ise, "İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA