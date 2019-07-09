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Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ve Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ve Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan ilk olarak Saraybosna Maarif Okuluna gitti. İlkokul ve anaokul binalarına girişte öğrencilerin şarkılarıyla karşılanan Emine Erdoğan, anaokulu öğrencileriyle oyun sınıfında bir araya gelerek sohbet etti. Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, okul bünyesindeki el sanatları kursu stantlarını gezerek, Boşnak kadınlar tarafından seslendirilen " Üsküdar'a Giderken" ve "Sevdalinka" şarkılarını dinledi. Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün eşlik etti.

Daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, burada da Boşnak öğrenciler tarafından ney dinletisi ile karşılandı. Kültür Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni de gezdi. Ziyarette, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Saraybosna Kültür Müşaviri Mert Demiral da hazır bulundu.

Emine Erdoğan daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile birlikte Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı da gezdi. Çarşı ziyaretinde Emine Erdoğan'a Türk ve Boşnak vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Emine Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:38 Kaynak: İHA
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