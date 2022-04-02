Emine Erdoğan, şehit ve gazileri andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl ramazanın ilk iftarını şehit yakınlarıyla yaptıklarını belirterek, vatanı için şehit düşenleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık. Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, şehit yakınları ile yapılan iftar buluşmasından fotoğraflara da yer verdi.