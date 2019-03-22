Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Şehitkamil'in Sıfır Atık Projelerini İnceledi

Emine Erdoğan, Şehitkamil'in Sıfır Atık Projelerini İnceledi

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Şehitkamil Belediyesi tarafından 'sıfır atık' vizyonuyla uygulanan geri dönüşüm projelerini inceledi.

Emine Erdoğan, Şehitkamil'in Sıfır Atık Projelerini İnceledi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Şehitkamil Belediyesi tarafından 'sıfır atık' vizyonuyla uygulanan geri dönüşüm projelerini inceledi. Emine Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan projelerle ilgili bilgi aldı.

Şehitkamil Nikah Salonunda (ŞNS) açılan ve Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan geri dönüşüm projelerinin tanıtıldığı standın konukları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi (MÖP), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması Projesi (E-MÖP) ve Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi hakkında standı ziyaret edenleri bilgilendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2012 yılından bu yana uygulanan projelerin kazanımlarını anlattı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:44 Kaynak: İHA

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